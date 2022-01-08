تعرف على قرارات النيابة في قضية محمد الأمين

طلبت نيابة القاهرة الجديدة الكلية تحريات إدارة مكافحة الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية بشأن اتهام رجل الأعمال محمد الأمين بالتعدي على بعض الفتيات بأحد دور الأيتام.

وقررت النيابة حبس الأمين 4 أيام على ذمة التحقيق في القضية التي تحمل رقم 188 لسنة 2022 إداري التجمع الخامس.

كما طلبت سؤال المدعوة دعاء حافظ أنور بطلب من المتهم.

واستمرار التحفظ على محتوى حرز في القضية وإرفاقه بأوراق التحقيقات.

وكانت النيابة قد أصدرت قراراً بحبس رجل الأعمال محمد الأمين رجب أحمد جمعة أربعة أيام على ذمة التحقيق في القضية بتهمة الاتجار في البشر والتعدي على بعض الفتيات بداري أيتام أسسهما المذكور في بني سويف.

جاء ذلك بعد التحقيق مع محمد الأمين واستجوابه.