عضو السيادة الانتقالي السوداني: البلاد أمام مفترق طرق والتدخل الأممي واجب

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أعلن عضو مجلس السيادة الانتقالي في السودان، رئيس الجبهة الثورية الدكتور الهادي إدريس، عن ترحيبه بالمبادرة الأممية المتمثلة في تبني الأمم المتحدة لحوار رسمي بين المكونات السودانية المختلفة والشركاء الدوليين؛ للتوصل لاتفاق للخروج من الأزمة الحالية.

وقال في تصريحات لوكالة الانباء السودانية «سونا»، مساء السبت: «نتطلع لأن تحدث المبادرة اختراقا حقيقي اتجاه حل الأزمة السياسية السودانية الراهنة»، مؤكداً أن السودان أمام مفترق طرق ويستوجب التدخل الأممي.

وتجدر الإشارة إلى أن الممثل الخاص للأمين العام في السودان أطلق مبادرة حول إعلان المحادثات بشأن الانتقال السياسي في السودان بالتشاور مع الشركاء السودانيين والدوليين رسمياً والمشاورات الأولية لعملية سياسية بين الأطراف السودانية تتولى الأمم المتحدة تيسيرها.

وتهدف المبادرة إلى دعم أصحاب المصلحة السودانيين للتوصل لاتفاق للخروج من الأزمة السياسية الحالية والاتفاق على مسار مستدام للتقدم نحو الديمقراطية والسلام.