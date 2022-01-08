بيان إماراتي سعودي أمريكي بريطاني يدعم حل أزمة السودان

حثت الإمارات والسعودية والولايات المتحدة وبريطانيا، اليوم السبت، في بيان مشترك، أطراف العملية السياسية في السودان باغتنام فرصة الوساطة الأممية لحل الأزمة التي تشهدها البلاد.

وجاء في البيان الذي نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية: "نحث جميع الأطراف السياسية السودانية على اغتنام فرصة الوساطة الأممية للانتقال بالبلاد إلى الديمقراطية".

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت الأمم المتحدة بالتشاور مع الشركاء السودانيين والدوليين، إطلاق مشاورات سياسية أولية بين الأطراف السودانية، تتولى الأمم المتحدة تيسيرها بهدف دعم أصحاب المصلحة السودانيين للتوصل لاتفاق للخروج من الأزمة السياسية الحالية والاتفاق على مسار مستدام نحو الديمقراطية والسلام .

وأعرب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة "يوناميتس" في بيان، عن قلقة من أن يؤدي الانسداد السياسي الراهت إلى الانزلاق بالبلاد نحو المزيد من عدم الاستقرار وإهدار المكاسب السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي تحققت منذ قيام الثورة.