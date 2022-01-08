وكيل تضامن النواب: نطالب بإنشاء حقيبة وزارية جديدة للمشروعات الصغيرة

قال النائب أحمد فتحي، وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب، إن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين شاركت في كل ورش العمل التحضيرية للنسخة الرابعة لمنتدى شباب العالم، التي انطلقت اليوم السبت، لافتًا إلى أن الورش تضمنت الحديث حول جائحة كورونا وأهداف التنمية المستدامة 2030.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صالة التحرير»، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء السبت، أن اليوم شهد تنظيم جلسة هامة حول تعزيز جودة حياة الإنسان والتجربة المصرية ضمن المشروع القومي «حياة كريمة»، فضلًا عن مستقبل التكنولوجيا والتحول الرقمي ما بعد جائحة كورونا.

وأشار إلى أن التنسيقية تعمل على مدار الأيام المقبلة على التوصيات الخاصة بالمنتدى، متابعًا: «كل دورة من منتدى شباب العالم لها طابع خاص منذ عام 2017 وحتى الآن، وأعضاء مجلس النواب والأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني يدعمون بشكل كبير ملف الشركات الناشئة وريادة الأعمال».

وذكر أن الجلسة الخاصة بتنامي دور الشركات الناشئة وريادة الأعمال شهدت استعراض التجارب الناجحة للدول الخارجية في الملف، مضيفًا: «خرجنا بأكثر من توصية بينها عمل تنسيق استثماري حكومي لدعم الشركات الناشئة خلال الفترة المقبلة؛ لتحقيق استثمار وتمويل حقيقي على أرض الواقع».

ولفت إلى أهمية تعاون جميع الوزارات في ملف الشركات الناشئة وريادة الأعمال، مطالبًا بحقيبة وزارية جديدة مختصة بالمشروعات الصغيرة أو تأسيس صندوق داعم كبير للملف بخلاف جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وانطلقت ورش العمل التحضيرية للنسخة الرابعة لمنتدى شباب العالم، اليوم السبت، والتي تستمر حتى غد الأحد؛ لتسلط الضوء على آثار جائحة كورونا في إطار مراجعة الأهداف الأممية للتنمية المستدامة 2030، ومستقبل التكنولوجيا المالية والتحول الرقمي ما بعد الجائحة، ومنظور شباب الجيل Z لعالم ما بعد الجائحة.