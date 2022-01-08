طليقة حسانين: اشتريت فيلتين وفتحت حساب بنكي بالدولار.. زوجته: أموال مشروع الأميرة اتسرقت

لا تزال قضية تجارة الآثار المتهم فيها راجل الأعمال حسن راتب والبرلماني السابق علاء حسانين و21 آخرين، تحميل الكثير من التفاصيل في أوراقها التي بلغت 2136 ورقة والتي حصلت "الشروق" على نسخة كاملة منها.

مثلت كل من طليقة علاء حسانين وزوجته أمام النيابة لسؤالها عن الأموال التي تلاقها من حسن راتب، ومدى علمهما باستخدامها في تجارة الآثار.

وكشفت طليقة علاء عن تليقها مبلغ 700 ألف دولار منه وصرف جزء كبير منه ثم رد ما امتلكته بتلك الأموال عندما طلب علاء ردها، ولم تخلو شهادتها من رواية سيرة طليقها منذ أن كان سائقًا حتى أصبح تاجرًا للرخام ودخوله مجلس الشعب عام 2000".

أما زوجة علاء الحالية فأبدت علمها بتلقيه أموالًا من حسن راتب لدخول مشروع مع أميرة سعودية، ثم إخباره لها بسرقتها وعدم استطاعته رد الأموال لراتب.

وتستعرض الشروق ما جاء في أقوال السيدتين في تحقيقات النيابة العامة، كالتالي:

• طليقة علاء حسنين

قالت كريمة طليقة حسانين: "تزوجت عام 1991 حتى 2006 وانفصلت عنه، وبعدها رجعت عام ٢٠٠٧، واتطلقت منه ثاني عام ٢٠١٠، وتعرفت عليه لأنه كان يعرف أخويا الكبير ويعملان مع بعض في مصنع رخام فكلم أخويا وطلبني للجواز".

وأضافت: "طليقي بدأ حياته سواق على عربية بمصنع الحاج أحمد عيسى للرخام في البساتين، وبعدها بسنة اشتغل مع أخوه الكبير في ورشة رخام ملك أخوه الذي كان يصدر رخام لدولة ليبيا، وكان علاء بيسافر يورد الرخام باستمرار، وبعدها أصبح يورد الرخام ويركبه لحسابه، حتى أصبح عضو مجلس نواب عام 2000".

وعن بداية الحياة الزوجية، قالت كريمة: "بدأت في شقة بالإيجار في البساتين حوالي 9 سنوات، حتى اشتريت شقة تمليك في المعادي من فلوسي بالقسط، في ذلك الوقت كان لا يملك علاء سوى عربية شاهين وجايبها بالقسط، ثم غيرها بشيفورلية فونتيرا، ولا يملك أي أصول عقارية ولا أملاك".

وعن اتهامها بسرقة 2 مليون دولار من طليقها وهو ما أقر به سائق طليقها المتهم في القضية خلال التحقيقات: قالت: "كل إلى حصل أن بعد الطلاق منه في عام 2010، لقيته بعديها بعامين جاب لى مبلغ حوالي 700 ألف دولار، وقالي خلي الفلوس دى معاكي على سبيل الأمانة وأصرفي منها على الأولاد".

وتابعت: "أنا أخذت الفلوس وفتحت دفتر توفير، وشوفت فيلا كويسة في كمبوند الياسمين في الشيخ زايد، وكان ثمنها تقريبا 3 ملايين جنيه، وفتحت حساب في بنك الإسكان والتعمير باسمى وبعد حوالي سنة قررت اشتري فيلا في الشيخ زيد للأولاد بـ 30 ألف دولار، وعرفته بكده ووافق من غير ما يشوفها، وقالي مادام عجباكي اشتريها للأولاد".

واستطردت: "بعد فترة لقيته بيقولى أن مراته هناء عرفت بموضوع الفلوس إلى معايا والفيلا إلى اشتريتها وعاملة له مشاكل وطلب منى أرجع له باقي الفلوس واتنازل له، وعملت كدة بإني حولت المبلغ لحسابه في بنك الإسكان والتعمير وتنازلت عن الفيلا له في الجمعية الخاصة في كمبوند الشيخ زايد".

وعن علمها بمصدر الأموال، قالت: "إداني الفلوس على سبيل الأمانة وأصرف منها على الأولاد، ومعرفش مصدرها وكنت متخيلة أن الفلوس دي من شغله في الرخام.

وعن ممارسة طليقها لأعمال السحر والشعوذة، قالت: "كل اللي أعرفه إنه كان بيعالج الناس بالقرآن في بلده، وعرفت ذلك عندما كنا نذهب في الأعياد، وكنت بسمع الناس بتقول أنه يعالج بالقرآن، ولا أعلم عن تقاضيه أموال من تلك الشغلانة".

وأبدت طليقة حسانين عدم معرفتها بما قالته زوجته "هناء" عن قيامه بالنصب على المتهم حسن راتب، وأنها أخذت مبلغ من داخل خزينته لشراء أرض وفيلا، متابعة: "أكيد هي بتقول الكلام ده علشان تبعد جوزها عني وعن أولادي وهي غيرة ستات".

• زوجة علاء حسانين

ومن جهتها، قالت "هناء" زوجة حسانين: "أنا تزوجته قبل 12 عاما وعلی ذمته حتى الآن، وبداية العلاقة عندما أتيت من محافظة الإسكندرية في زيارة لصديقتي، وقابلت نجل خال حسانين الذي عرفني على زوجي، وعندما عرف أني مطلقة عرض عليا الجواز واتجوزته بشقتي في الإسكندرية وعشت معاه سنتین، ولما علاء جاب فيلا في الشيخ زيد نقلنا فيها".

وأضافت: "حسانين كان عضو في مجلس الشعب عن دائرة ديرمواس قبل الزواج، وكان شغال في الرخام عند أخوه في مصنع في ليبيا ومصنع آخر في شق التعبان، وكان واخد طريق من الحكومة علشان يرصفه في محاور الشيخ فضل بطريق المنيا، وبعدها أخد محجر في المنيا وأنا أخذت محجر آخر وشغلناه، وقعدت حوالي سنة في المنيا في فندق حورس وبعدها أجرنا المحاجر وسبناها، وقام زوجي بالشراكة مع شركة اور إيجبت للرخام وشغال بها حتى الآن".

وعن علاقة زوجها بالمتهم حسن راتب، قالت: "كان يعرفه من زمان وكان بينهم شغل، وآخرها عندما حصل على فلوس من راتب على سبيل الشراكة مع أميرة سعودية، وعندما وضع الفلوس في شقة المعادي اتسرقت منه، بس لا معرفش مين اللي سرقها، وده كان سبب عدم توصيل الفلوس للأميرة".

وحول علاقتها بالمتهم محمد كامل ناجي، قال: "هو نجل أخت زوجي وشغال سواق أوبر، وسرق ذهب وفلوس من فيلا الشيخ زايد وتنازلت عن المحضر حتى لا يتم حبسه، وعندي عربية شيروكي كنت شرياها من فلوس طليقي الأول، وعربية أخرى ميتسوبيشي كان زوجي بيأجرها من شركة".

يذكر أن محكمة استئناف القاهرة حددت جلسة السبت 8 يناير لنظر محاكمة النائب البرلماني السابق علاء حسانين ورجل الأعمال حسن راتب و21 متهما آخرين في قضية الاتجار في الآثار وتهريبها، بعد تنحي الدائرة 16 جنايات مصر القديمة عن نظر القضية لاستشعارها الحرج.