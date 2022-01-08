 مصادر دبلوماسية عراقية: مصطفى الكاظمي يشارك في فعاليات منتدى شباب العالم بشرم الشيخ - بوابة الشروق
السبت 8 يناير 2022 9:38 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك هل يحسم الأهلي والزمالك التأهل لدور الثمانية من دوري أبطال إفريقيا؟
النتـائـج تصويت

مصادر دبلوماسية عراقية: مصطفى الكاظمي يشارك في فعاليات منتدى شباب العالم بشرم الشيخ

بغداد - د ب أ
نشر في: السبت 8 يناير 2022 - 9:24 ص | آخر تحديث: السبت 8 يناير 2022 - 9:24 ص

أفادت مصادر دبلوماسية عراقية، بأن رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي سيشارك في فعاليات منتدى شباب العالم الذي سينطلق في شرم الشيخ يوم الاثنين المقبل.

ونقلت صحيفة "الصباح" العراقية، الصادرة اليوم السبت عن مصادر دبلوماسية عراقية في السفارة العراقية بالقاهرة، قولها إن رئيس الحكومة الكاظمي سيحضر فعاليات منتدى شباب العالم الذي سينطلق في شرم الشيخ يوم الاثنين المقبل ويستمر يومين".

وأوضحت أن المنتدى سيناقش قضايا تتعلق بآثار جائحة كورونا، والأهداف الأممية للتنمية المستدامة للعام 2030، ومستقبل القارة الإفريقية، والتكنولوجيا المالية للأسواق الناشئة، والتحويل الرقمي، ومواضيع وبرامج أخرى تتعلق بالمياه والتعليم والفن.

 


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك