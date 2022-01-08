مصادر دبلوماسية عراقية: مصطفى الكاظمي يشارك في فعاليات منتدى شباب العالم بشرم الشيخ

أفادت مصادر دبلوماسية عراقية، بأن رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي سيشارك في فعاليات منتدى شباب العالم الذي سينطلق في شرم الشيخ يوم الاثنين المقبل.

ونقلت صحيفة "الصباح" العراقية، الصادرة اليوم السبت عن مصادر دبلوماسية عراقية في السفارة العراقية بالقاهرة، قولها إن رئيس الحكومة الكاظمي سيحضر فعاليات منتدى شباب العالم الذي سينطلق في شرم الشيخ يوم الاثنين المقبل ويستمر يومين".

وأوضحت أن المنتدى سيناقش قضايا تتعلق بآثار جائحة كورونا، والأهداف الأممية للتنمية المستدامة للعام 2030، ومستقبل القارة الإفريقية، والتكنولوجيا المالية للأسواق الناشئة، والتحويل الرقمي، ومواضيع وبرامج أخرى تتعلق بالمياه والتعليم والفن.