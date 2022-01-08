السعودية ترحب بالحوار بين الأطراف السودانية

رحبت المملكة العربية السعودية بالحوار بين الأطراف السودانية، ونوهت بدور الأمم المتحدة، وجهود بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان (يونيتامس) لتسهيل الحوار وتشجيع قيم التوافق وتعزيز لغة الحوار وإحياء العملية السياسية.

ونقلًا عن وكالة الأنباء السعودية «واس»، مساء السبت، أكدت المملكة دعمها لكل ما يحقق أمن وسلام ووحدة واستقرار وازدهار ونماء جمهورية السودان الشقيقة.

وكانت مصر قد أعلنت، في وقت سابق من اليوم، دعمها للتحرك الأُممي الحالي الداعم لتحقيق الاستقرار بالسودان من خلال تفعيل حوار بين الأطراف السودانية من شأنه حَل وتجاوُز الأزمة الراهنة، والحيلولة دون الانزلاق إلى دائرة الفوضى.

وقالت وزارة الخارجية في بيان لها: «تُتابع جمهورية مصر العربية عن كثبٍ، التطوُّرات الأخيرة في جمهورية السودان الشقيق، وفي هذا الإطار تدعم مصر التحرك الأُممي الحالي الداعم لتحقيق الاستقرار بالسودان من خلال تفعيل حوار بين الأطراف السودانية من شأنه حل وتجاوز الأزمة الراهنة، والحيلولة دون الانزلاق إلى دائرة الفوضى».

وأضافت: «تُناشد مصر كافة الأطراف للعمل على اختيار رئيس وزراء انتقالي توافقي جديد وتشكيل حكومة في أقرب وقت مُمكن، وتعرب عن استعدادها لدعم تلك الحكومة بكافة السُّبُل الممكنة، كما تشدد مصر على أن أمن واستقرار السودان جزء لا يتجزأ من أمن واستقرار مصر والمنطقة».