شيخ الصيادين: عثرنا على جثتي اثنين من غرقى مركب البرلس وجارٍ البحث عن 4 آخرين

قال محمد شرابي شيخ الصيادين ببرج البرلس، إن الصيادين تمكنوا، اليوم السبت، من إيجاد جثث اثنين من الصيادين المفقودين، وجارٍ البحث عن أربعة جثث آخرين بعد 12 يوما من البحث عنهم بمياه البحر المتوسط.

وأضاف شرابي، خلال تصريحات لـ "الشروق"، أنه تم إيجاد جثث الصيادين المفقودين بشواطئ دمياط.

وتابع أنه يتم البحث عن الصيادين من خلال خمس مراكب من البرلس، وعدد من المراكب الأخرى بدمياط.

جدير بالذكر أن مركب صيد يدعي "سيدنا الحسين" من برج البرلس، تعرض للغرق منذ 12 يوما على بعد 15 ميل من شواطئ محافظة دمياط، وذلك بعد انفجار المركب عقب انفجار أسطوانة الغاز به.

وكان على متن المركب 9 صيادين، تم إنقاذ 3 منهم، وغرق 6 آخرين من بينهم أربعة أشقاء، ويتم البحث عنهم مذ غرق المركب.