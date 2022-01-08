كشفت وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة نيفين القباج، عن ورود تقارير من فتيات كنا يسكن في دار الأيتام التي يملكها رجل الأعمال محمد الأمين، تفيد بتعرضهن للتحرش من أحد الموجودين بالدار، مشيرة إلى أنه جرى إغلاقها بعد التقرير على الفور.

وأضافت القباج، خلال اتصال هاتفي مع برنامج "على مسؤوليتي" الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر قناة "صدى البلد"، مساء اليوم السبت، "أننا تحركنا بتفاصيل مكثفة عن المشاكل التي تعرضت لهن الفتيات في الدار، وقمنا بإعداد تقارير شاملة عن الوقائع من أجل تقديمها للنائب العام".

وشددت على أنه تم عزل الفتيات في مكان لا يعرفه أحد خوفا عليهن، وجرى تسكينهن في دور رعاية أخرى آمنة، مبينة أن محمد الأمين حاول التواصل معي بعد غلق دار الأيتام لكني رفضت الرد عليه مطلقا وتم إبلاغ كافة الجهات المعنية بهذا الأمر.

ولفتت إلى أن عدد الفتيات المتواجدين في الدار 8 فتيات كبار و10 فتيات صغار، مضيفة: "هناك إدارة معينة بالتفتيش والرقابة على دور الأيتام في كافة أنحاء الجمهورية ".

وكانت النيابة العامة قد أمرت -في وقت سابق اليوم- بحبس المتهم محمد الأمين احتياطيا على ذمة التحقيقات لاتهامه بالاتجار في البشر، وباستغلاله ضعف فتيات نزيلات دار أيتام مملوكة له بمحافظة بني سويف، بقصد التعدي عليهن جنسيا.