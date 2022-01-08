مصرع شخص وإصابة اثنين آخرين بحادث تصادم في كفر الشيخ

لقي شاب مصرعه، وأصيب شخصين آخرين بحادث تصادم موتوسيكل بتوكتوك على طريق عزبة محرم، بسيدي سالم، بمحافظة كفر الشيخ وتم نقلهم إلى مستشفى دسوم العام.

وكانت مديرية صحة كفر الشيخ، تلقت إشارة من مستشفى دسوق العام، تفيد بوصول 3 أشخاص أحدهم جثة هامدة واثنين آخرين مصابين بإصابات متفرقة، نتيجة حادث تصادم موتوسيكل في توكتوك بطريق عزبة محرم سيدي سالم لمستشفى دسوق العام.

وتبين إصابة كل من محمد رزق النجيلي، 25 سنة، وعزبة عبد الله، كسر بالذراع والساق الأيسر، حمدي عبد الفتاح عبدالجواد، 45 سنة، وعزبة محرم، واشتباه ما بعد الارتجاج وكسر بالذراع الأيمن، وأحمد محمد عبدالفتاح، عزبة محرم، 22 سنة، جثه هامدة وتم وضعها بمشرحه المستشفى تحت تصرف النيابة.