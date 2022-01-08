عقد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم السبت، لقاءً شعبيًا للحوار المجتمعي لتطوير وتنمية منطقة الرويسات تحت شعار " دائمًا مصر أولًا"، بحضور الدكتورة إيناس سمير، نائب المحافظ، ومديري الإدارات المعنية " تطوير الشعوائيات، والتخطيط العمراني، والإسكان"، وممثلي من الأوقاف والكنيسة، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وأهالي منطقة الرويسات بشرم الشيخ.

بدأ اللقاء بآيات من الذكر الحكيم، وكلمة لوكيل وزارة الأوقاف عن التحاور والنقاش وأدب الحوار في الإسلام، وألقى الأنبا فلوباتير راعي كنيسة السمائيين كلمة أشاد خلالها بالتلاحم بين فئات المجتمع، والانجازات التي تحققت وما زالت تتحقق علي أرض جنوب سيناء.

وعرضت الدكتورة إيناس سمير، نائب المحافظ، شرح مفصل لمخطط التنمية العمرانية بمنطقة الرويسات بشرم الشيخ، والذي يشمل مناطق إسكان مختلفة لـ أكثر من 5000 وحدة سكنية و120 منزل بدوي كمرحلة أولي، مرافق بهم مدرسة تعليم أساسي، مدرسة ثانوي، معاهد فنية، مستشفي عام، خدمات صحية، خدمات حكومية، خدمات أمنية، مسجد، كنيسة، سنترال، مكتبة، خدمات ترفيهية، أنشطة حرفية، خدمات صناعية ولوجستية، مناطق وأحزمة خضراء، نقطة مطافي، خدمات اجتماعية،.

وأوضحت أنه سيجري إنشاء طريق دائري بعرض 40 متر، وطريق تجميعي بعرض 20 متر، وطريق شرياني بعرض 36 متر، وطريق داخلي بعرض 12 متر.

واستمع المحافظ لمشكلات أهالي منطقة الرويسات، وقرر شكل لجنة برئاسة النائب سليمان عطيوي، عضو مجلس النواب وممثلي أهالي الرويسات، لتجميع مطالب أهالي المدينة، والتواصل المستمر مع المحافظ للوصول لحلول قانونية لصالح مواطني المنطقة.

ووعد المحافظ ببحث كافة الطلبات والمقترحات والتعامل مع كل حالة على حدة في إطار المخطط التفصيلي للمنطقة، مؤكدًا أن التطوير الذي يجري يهدف إلى نقل المنطقة نقلة حضارية، وتحويلها لمنطقة راقية شاملة الخدمات بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتحقيق الحياة الكريمة للمواطنين.