متظاهرون في ألبانيا يقتحمون مقر حزب المعارضة

شهد مقر الحزب الديمقراطي، اليميني الألباني، في مدينة تيرانا، اضطرابات، اليوم السبت، حيث حاصر آلاف المتظاهرين مبنى الحزب.

وهدم أنصار صالح بريشا ، الذي شغل منصبي الرئيس ورئيس الوزراء سابقا ،البوابة ودخلوا مقر حزب المعارضة في العاصمة.

وذكر موقع "نيوز.24" أن بعض المحتجين تمكنوا من الوصول إلى الطابق الأول لكنهم فشلوا في دخول مكاتب رئيس الحزب الديمقراطي، لولزيم باشا، بسبب التعزيزات.

وتم رش الغاز المسيل للدموع من داخل المبنى، على حشد من المتظاهرين، الذين كانوا يحتشدون في الخارج. وطوقت الشرطة المبنى لكنها لم تتدخل في بادئ الأمر.

ويخوض باشا ورئيس الحزب السابق، بريشا صراعا على السلطة منذ أشهر.

وبناء على تحريض من باشا، تم طرد بريشا من المجموعة البرلمانية للحزب، في سبتمبر الماضي، بعد أن فرضت الولايات المتحدة حظر دخول على بريشا وبعض أقربائه في مايو 2021، بسبب اتهامات بالفساد.