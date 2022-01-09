مسؤول: المستشار النمساوي أصيب بكورونا نتيجة مخالطته عضو بفريقه الأمني وليس خلال رحلة تزلج

قال المتحدث باسم المستشار النمساوي كارل نيهامر اليوم السبت، إن المستشار أصيب بكوفيد 19 بعد أن خالط أحد أعضاء فريقه الأمني وليس خلال رحلة تزلج، وذلك بعد يوم واحد من ثبوت إصابة نيهامر بالمرض.

وذكر المتحدث أن الصورة التي يتم مشاركتها على وسائل التواصل الاجتماعي تعود إلى 29 كانون الأول/ديسمبر، وأن نيهامر كان قد اتبع القواعد المعمول بها وجاءت نتيجة الاختبار الذي خضع له سلبية بعد أسبوع.

وأوضح المتحدث دانيال كوزاك في تغريدة على تويتر أن "الإصابة حدثت بعد عودته من العطلة". وقال نيهامر على تويتر "الإصابة جاءت من أحد أعضاء فريقي الأمني".

وقال لمحطة إذاعة "أو آر إف" اليوم السبت إنه ليس لديه أية أعراض بفضل تلقيه الجرعة المعززة.

كما قال إنه على الرغم من الانتقادات، فإن الحكومة ستمضي قدما في خططها لجعل التطعيم إلزاميا اعتبارا من أول شباط/فبراير.

وذكرت المستشارية اليوم ان نيهامر يتولى شؤون البلاد عن طريق الهاتف ومؤتمرات الفيديو ولن يعقد اجتماعات عامة يحضرها شخصيا خلال الأيام القادمة.

وكانت نتيجة فحص زوجة نيهامر وأبنائه سلبية يوم الجمعة.