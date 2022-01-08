إبراهيم عيسى: إلغاء الطوارئ واستراتيجية حقوق الإنسان مؤشرات صحية للجمهورية الجديدة

أشاد الإعلامي إبراهيم عيسى، بتصريح الرئيس عبد الفتاح السيسي بأن الجمهورية المصرية الجديدة قادرة وليست غاشمة وقائمة على العلم والعمل.

وقال خلال برنامجه "حديث القاهرة" على قناة "القاهرة والناس": "مصر الآن في مرحلة الدولة الطبيعية وليست مجبرة على أن تأتي بتصرفات استثنائية، وإلغاء حالة الطوارئ وإقرار استراتيجية حقوق الإنسان مؤشرات على الأرض للدولة الصحية والجمهورية الجديدة".

وأوضح أن استخدام الدولة المصرية مصطلح القوة الغاشمة كان حتى تحقق البناء والاستقرار وتتحول إلى دولة مستقرة.

وتابع: "القوة الغاشمة كانت عشان نبنى ونستقر وننجز ونسكت المتربصين بكل ما تفعله مصر من ايجابيات ويحاولون العبث بالإيجابيات".

واستكمل: "لا يجب أن نبدأ الجمهورية الجديدة بنفس الطريقة التى كنا نفكر بها ويجب أن يكون لدينا باستمرار عقول قادرة على طرح الخطط والأفكار والتخلي عن الأفكار القديمة، ويجب كل الأفكار القديمة تنسف من أجل الجمهورية الجديدة القائمة على العمل والأمل والعلم".