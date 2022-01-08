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أحمد نادر السيد يدخل قائمة فيزيلا البرتغالي

أحمد الدرمللي
نشر في: السبت 8 يناير 2022 - 12:43 ص | آخر تحديث: السبت 8 يناير 2022 - 12:44 ص

دخل الحارس المصري أحمد نادر السيد قائمة فريق فيزيلا البرتغالي لأول مرة منذ انضمامه للفريق البرتغالي في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قادمًا من الزمالك على سبيل الإعارة.

وكان أحمد نادر السيد يشارك مع فريق الشباب طوال الفترة الماضية، كما أنه يتم تصعيده للتدريب في الفريق الأول، حتي قرر المدير الفني لفيزيلا ضمه لقائمة مباراة الغد ضد موريرنسي.

ومن المقرر أن يتواجد أحمد نادر السيد في التشكيل فيزيلا في الفترة المقبلة، بعد اشادة المدير الفني للفريق بمستوه في الفترة الماضية بعد تألق مع فريق الشباب في المباريات.

وكان أحمد نادر انتقل إلي فيزيلا البرتغالي على سبيل الإعارة قادمًا من الزمالك لمدة موسمين.


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