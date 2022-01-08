نجم السنغال السابق: مواجهة مصر«الأسهل» في تصفيات المونديال

يرى هنري كامارا، نجم السنغال السابق، أن مواجهة المنتخب المصري في التصفيات النهائية لكأس العالم المقبل بقطر، ستكون أسهل بكثير من مواجهة المغرب أو الجزائر، مشيرًا إلى أن منتخب بلاده سيحقق لقب كأس الأمم بالكاميرون.

وقال هنري كامارا في تصريحات عبر قناة "أون تايم سبورت": : "في الوقت الحالي لا أجد منتخب يستطيع أن يسبب لنا قلق غير المغرب والجزائر، فأنا لا أرى أي منتخب أقوى منا، وأنا أفضل مواجهة مصر في المرحلة النهائية من تصفيات كأس العالم، لأن هذه المباراة ستكون أقل قوة من أي مواجهة أخرى، جيلنا الآن أفضل من مصر لذلك ستكون المواجهة الأسهل".

وتابع: "محمد صلاح هو واحد من أفضل لاعبي العالم ويأتي بعد ميسي ورونالدو وليفاندوفسكي".

وواصل: "ذكرياتي عن نصف النهائي أمام مصر في 2006 في بطولة كأس أمم إفريقيا ، كانت مصر الدولة المستضيفة، تعرضنا لظُلم من الحكم الكاميروني الذي لم يحتسب لنا ركلة جزاء واحتسب علي ركلة جزاء، حيث فاز منتخب مصر بهدفين مقابل هدف وتأهل الفراعنة إلى النهائي حيث فازوا على كوت ديفوار بركلات الترجيح ".

وأضاف: "مباراة عام 2000 أمام مصر كانت الأصعب، لقد واجهتهم عدة مرات، مرة عام 1999 وكنا مسيطرين على المباراة ولكن الفراعنة فازوا".

ووجه كامارا نصيحة للاعبين قبل بداية كأس أمم إفريقيا، في ختام حديثه: "على اللاعبين الأفارقة أن يرفعون صوتهم ويدافعون عن بطولة إفريقيا، أنا كنت أبذل كل جهدي للعب مع منتخب بلدي، وكنت أدعي الإصابة مع فريقي لكي أكون في تركيز أكبر مع منتخب بلدي".