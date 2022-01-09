فينيسيوس وبنزيمة يقودان الريال للفوز على بلنسية وتعزيز صدارته للدوري الإسباني

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عزز فريق ريال مدريد موقعه في صدارة الدوري الإسباني لكرة القدم بفوزه على ضيفه بلنسية 4 /1 اليوم السبت في الجولة العشرين.

وعلى ملعب سانتياجو برنابيو، استعاد ريال مدريد إتزانه بعد خسارته في الجولة الماضية على ملعب خيتافي بهدف دون رد.

ونجح النادي الملكي في تسجيل فوزه الخامس عشر مقابل أربعة تعادلات وهزيمتين ليقطع خطوة جديدة نحو اللقب الرابع والثلاثين في مسيرته بالدوري الإسباني.

ورفع ريال مدريد رصيده في الصدارة إلى 49 نقطة من 21 مباراة متفوقا بفارق ثمان نقاط عن أقرب ملاحقيه أشبيلية الذي خاض 19 مباراة، وتوقف رصيد بلنسية عند 28 نقطة في المركز التاسع.

ويدين ريال مدريد بالفضل في هذا الفوز لنجميه الفرنسي كريم بنزيمة والبرازيلي فينيسيوس جونيور حيث تكفلا بتسجيل الأهداف الأربعة بواقع هدفين لكل منهما.

وانتهى الشوط الأول بتقدم الريال بهدف سجله بنزيمة في الدقيقة 43 من ضربة جزاء حصل عليها الفريق نتيجة مخالفة من عمر الديريتي ضد كاسيميرو.

وبعد مضي سبع دقائق فقط من بداية الشوط الثاني أضاف فينيسيوس الهدف الثاني للريال بعد فاصل من المهارات الفردية، أنهاه بتسديدة قوية بقدمه اليمنى في الشباك.

وعاد فينيسيوس وسجل الهدف الثالث للنادي الملكي والثاني له في الدقيقة 61 بضربة رأس بعد عرضية من ماركو اسينسيو فشل ياسبر سيليسين حارس بلنسية في التصدي لها.

ورد جونكالو جويديس بهدف لبلنسية في الدقيقة 76 من متابعة لضربة الجزاء التي نفذها بنفسه وأبعدها تيبو كورتوا حارس الريال.

وقبل دقيقتين من النهاية سجل بنزيمة الهدف الرابع للريال والثاني له بتسديدة قوية بقدمه اليمنى مستغلا تمريرة فيرلاند ميندي.