انقطاع الكهرباء عن 500 ألف منزل وشركة في كاليفورنيا بسبب الطقس

انقطعت الكهرباء عن أكثر من 500 ألف منزل وشركة في جميع أنحاء ولاية كاليفورنيا الأمريكية، تزامنا مع استعداد الولاية لأسبوع آخر من الأمطار الغزيرة والرياح العاتية والفيضانات المحتملة، مع توقعات بأن تكون موجة الطقس الأسوأ ما بين يومي الإثنين إلى الثلاثاء.

ومنذ أواخر ديسمبر تعرضت كاليفورنيا لموجات من العواصف وتيارات كبيرة من الرطوبة تتصاعد من المحيط الهادئ، والتي تجلب أمطارا غزيرة وثلوجا وتزيد من خطر الانهيارات الطينية، وانقطاع التيار الكهربائي عند هبوطها، وفقا لوكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأحد.

ومن المحتمل أن تكون تلك التقلبات قد تسببت في أضرار تزيد عن مليار دولار حتى الآن مع توقعات باستمرار ذلك في الارتفاع، وفقا لتقدير شركة "أكو ويزر".

يذكر أن خمسة أشخاص على الأقل لقيوا حتفهم حتى الآن.