 وزير خارجية فلسطين: ندرس خطوات قانونية وسياسية للرد على إجراءات الاحتلال - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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وزير خارجية فلسطين: ندرس خطوات قانونية وسياسية للرد على إجراءات الاحتلال

رام الله - أ ش أ
نشر في: الأحد 8 يناير 2023 - 1:08 م | آخر تحديث: الأحد 8 يناير 2023 - 1:08 م

قال وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي، اليوم الأحد، إنه يجرى الآن دراسة خطوات قانونية وسياسية للرد على إجراءات حكومة الاحتلال الإسرائيلي، ضد الشعب الفلسطيني، بسبب لجوء دولة فلسطين إلى محكمة العدل الدولية.

وأكد المالكي -في تصريح اليوم الأحد- أن إجراءات الاحتلال مُخالفة للقانون الدولي، وتأتي ردًا على حق طبيعي يتيحه القانون لدولة فلسطين، للخلاص من الاحتلال المتواصل منذ عقود.

وأضاف "سنُطالب في رسالة إلى وزارات الخارجية حول العالم باتخاذ موقف واضح من تلك الإجراءات؛ كي تدرك دولة الاحتلال بأنها ليست مطلقة الحرية في التصرف كيفما تشاء".

وأوضح المالكي أن العمل مُتواصل لبناء رأي عام دولي ضد دولة الاحتلال ونظامها العنصري بعد فضح جرائمها أمام دول العالم.


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