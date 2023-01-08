ما مصير حيوانات حديقة الجيزة أثناء التطوير؟ رئيس الإدارة المركزية يجيب للشروق

قال رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان، الدكتور محمد رجائي، إنه لن يتم نقل الحيوانات خارج حديقة حيوان الجيزة خلال فترة التطوير، حيث إنه سيتم تركها في أماكنها، أو أماكن تبادلية لحين تجهيز مكانها الدائم ومن ثمّ نقلها إليه.



وأضاف رجائي، في تصريحات خاصة لـ"الشروق"، أنه سيتم الحفاظ على المظهر الخارجي للحديقة من حيث أبواب الدخول وأعدادها وأماكنها، بالإضافة إلى الاحتفاظ بكل ما هو أثري وتاريخي.



وأشار إلى أنه سيتم فتح حديقة الحيوان على الأورمان لتكون "حديقة حيوان كبرى" بمساحة 114 فدانًا، النصيب الأكبر في تلك المساحة لحديقة الحيوان صاحبة الـ86 فدانًا، والأورمان 28 فدانًا، وسيتم الربط بينهم بنفق تحت الأرض، منوها بوجود مقترح لعمل "تلفريك" يجوب الحديقتين بأكملهما من الأعلى.