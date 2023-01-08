فتح قبر البابا الراحل بنديكت السادس عشر للجمهور في الفاتيكان

فتحت دولة الفاتيكان قبر البابا الفخري الراحل بنديكت السادس عشر للجمهور.

وتمكن زوار كاتدرائية القديس بطرس، اليوم الأحد، من النزول إلى القبو حيث دفن البابا الذي توفي عن عمر 95 عاما يوم الخميس.

وفوق قبر بنديكت توجد منحوتة حجرية على الحائط مغطاة بلوح حجري عليه اسمه، ويحتوي القبو على قبور العديد من الباباوات.

ويرقد بنديكت في قبر سلفه البولندي يوحنا بولس الثاني، الذي تم نقل رفاته إلى الطابق العلوي إلى الكنيسة لتطويبه عام 2011.

وتوفي بنديكت في صباح ليلة رأس السنة في دير ماتر إكليسيا بالفاتيكان، حيث عاش هناك في السنوات التي تلت استقالته في عام 2013.