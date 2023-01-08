 فتح قبر البابا الراحل بنديكت السادس عشر للجمهور في الفاتيكان - بوابة الشروق
الأحد 8 يناير 2023 7:17 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد إجراء فحص مخدرات لراغبي الزواج قبل توثيق العقد؟
النتـائـج تصويت

فتح قبر البابا الراحل بنديكت السادس عشر للجمهور في الفاتيكان

د ب أ
نشر في: الأحد 8 يناير 2023 - 7:01 م | آخر تحديث: الأحد 8 يناير 2023 - 7:01 م

فتحت دولة الفاتيكان قبر البابا الفخري الراحل بنديكت السادس عشر للجمهور.

وتمكن زوار كاتدرائية القديس بطرس، اليوم الأحد، من النزول إلى القبو حيث دفن البابا الذي توفي عن عمر 95 عاما يوم الخميس.

وفوق قبر بنديكت توجد منحوتة حجرية على الحائط مغطاة بلوح حجري عليه اسمه، ويحتوي القبو على قبور العديد من الباباوات.

ويرقد بنديكت في قبر سلفه البولندي يوحنا بولس الثاني، الذي تم نقل رفاته إلى الطابق العلوي إلى الكنيسة لتطويبه عام 2011.

وتوفي بنديكت في صباح ليلة رأس السنة في دير ماتر إكليسيا بالفاتيكان، حيث عاش هناك في السنوات التي تلت استقالته في عام 2013.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك