 تركيا.. ضباب كثيف يعلق حركة السفن بمضيق البوسفور - بوابة الشروق
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تركيا.. ضباب كثيف يعلق حركة السفن بمضيق البوسفور

وكالات
نشر في: الأحد 8 يناير 2023 - 12:27 م | آخر تحديث: الأحد 8 يناير 2023 - 12:27 م

أعلنت السلطات التركية، اليوم الأحد، تعليق حركة مرور السفن عبر مضيق البوسفور، بسبب الضباب الكثيف في مدينة إسطنبول.

جاء هذا في بيان صادر عن المديرية العامة للسلامة الساحلية، بحسب وكالة "الأناضول" (رسمية).

وقال البيان إنه تم إغلاق المضيق أمام حركة السفن في كلا الاتجاهين، اعتبارا من الساعة 04.35 بالتوقيت المحلي جراء الضباب.

وشهدت بعض المناطق في إسطنبول، من بينها منطقة المضيق، ضبابا كثيفا، بداية من ساعات الليل.

وكانت تركيا قد أعلنت قبل أشهر اعتزامها رفع رسوم المرور عبر مضيق البوسفور والدردنيل خمس مرات وفقا للحقوق الممنوحة لها بموجب اتفاقية مونترو.


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