 الحكومة الإندونيسية تعتزم إصلاح نظام الرعاية الصحية بعد رفع القيود الصحية عقب الجائحة - بوابة الشروق
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الحكومة الإندونيسية تعتزم إصلاح نظام الرعاية الصحية بعد رفع القيود الصحية عقب الجائحة

د ب أ
نشر في: الأحد 8 يناير 2023 - 6:30 ص | آخر تحديث: الأحد 8 يناير 2023 - 6:30 ص

تعتزم الحكومة الإندونيسية في الوقت الراهن، تركيز اهتمامها ومواردها من أجل تغيير نظام الرعاية الصحية في البلاد، في أعقاب رفع جميع القيود الصحية الوبائية في نهاية العام المنصرم.

ونقلت اليوم السبت صحيفة جاكرتا بوست عن وزير الصحة الاندونيسي بودي جونادي صادقين قوله مؤخرا إن عدد الحالات اليومية في البلاد خلال العام الماضي، أظهر أن المتحورات الواردة مع القادمين من الخارج والتي كانت تسبب مشاكل كبيرة لجهود إندونيسيا في التعامل مع الأوبئة، لم تعد تشكل تهديدا كبيرا .

وأضاف "على الرغم من وجود متحورات جديدة، مثل متحور أوميكرون (بي إيه 4 )و (بي إيه 5)، بالإضافة الى متحور (بي كيو.1) و متحور (إكس بي بي)، إلا أن تلك المتحورات، لم تتسبب في ارتفاعات جديدة في حالات الاصابة. ورغم تزايد الاصابات في دول أخرى، بيد أننا لم نشهد ارتفاعات كبيرة سواء من حيث الاصابات أو الوفيات ".

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