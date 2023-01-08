القبض على عاطل متخصص في سرقة السيارات بالمرج

ضبطت أجهزة الأمن بالقاهرة، عاطل تخصص فى سرقة السيارات بأسلوب "المفتاح المصطنع" بالمرج.

وردت معلومات للأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من أحد تجار السيارات بدائرة قسم شرطة المرج مفادها قيام أحد الأشخاص بعرض سيارة للبيع بثمن أقل من مثيلتها بالأسواق، ويشتبه أن تكون من متحصلات واقعة سرقة .

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة ما ورد من معلومات وتم استهداف المذكور، وأمكن ضبطه وتبين أنه (عاطل، له معلومات جنائية ، مقيم دائرة قسم شرطة عين شمس) حال إستقلاله سيارة وبحوزته 7 مفاتيح مصطنعة .

بالكشف الفنى على السيارة المضبوطة تبين أنها مُبلغ بسرقتها فى قسم شرطة عين شمس، وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط إعترف بسرقة السيارة بأسلوب "المفتاح المصطنع" بإستخدام المفاتيح المضبوطة بحوزته حال توقفها أسفل سكن المجنى عليه بقصد التصرف فيها بالبيع ، كما إعترف بمزاولته نشاطاً تخصص فى سرقة السيارات بأسلوب "المفتاح المصطنع" بقصد التصرف فيها بالبيع وأقر بإرتكابه واقعة سرقة إحدى السيارات بمحافظة الجيزة وتم بإرشاده ضبط السيارة بمحيط سكنه ، وبإستدعاء المجنى عليهما تعرفا على السيارتان وإتهماه بالسرقة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.