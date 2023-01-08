 رفع درجة الاستعداد بالعريش تحسبا لسوء الأحوال الجوية - بوابة الشروق
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رفع درجة الاستعداد بالعريش تحسبا لسوء الأحوال الجوية

مصطفى سنجر
نشر في: الأحد 8 يناير 2023 - 10:59 م | آخر تحديث: الأحد 8 يناير 2023 - 10:59 م

قال اللواء أسامة أحمد عفش، رئيس مركز ومدينة العريش، إنه تم رفع درجة الاستعداد بالمدينة تحسبا للتغيرات المناخية خلال الفترة المقبلة.

وأضاف أنه تم التكليف بانعقاد غرفة عمليات المجلس من الآن وحتى إشعار آخر لمتابعة جميع الأحداث الناتجة عن التغيرات المناخية والإبلاغ أولا بأول، حيث يُحتمل تعرض البلاد لموجة باردة وسقوط أمطار.

ولفت إلى تجهيز ثلاث فرق بقطاعات شرق ووسط وغرب المدينة، وتحديد الأفراد والمعدات المعاونة من سيارات كسح ولوادر، بالإضافة إلى ماكينات شفط للمناطق الأكثر احتياجا.

وأكد التنبيه على جميع الفرق بالتواجد كلا في مكانه اعتبارا من اليوم أو حسب التعليمات في حينه.

وطالب رئيس المجلس جميع المواطنين بتوخي الحذر خلال الفترة المقبلة حرصا على سلامتهم.

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