مسلحون يهاجمون قطارا في نيجيريا ويختطفون ركابا

هاجم مسلحون محطة قطار في ولاية إيدو، جنوبي نيجيريا، واختطفوا العديد من الركاب، وفق ما أعلنته الشرطة المحلية.

وقال المتحدث باسم الشرطة في الولاية، شيدي نوابوزور، في تصريح صحفي اليوم الأحد، إن المهاجمين كانوا مسلحين ببنادق من طراز AK-47.

وأضاف أنه لم يتسن التأكد من العدد الدقيق للأشخاص المختطفين، وفق صحيفة "بريميوم تايمز" النيجيرية.

ووصف نوابوزور المسلحين بأنهم "رعاة" عصابات فضفاضة من الأشخاص المسلحين الذين اعتادوا تربية الماشية ولكنهم أصبحوا مجرمين كاملين، يقتلون ويختطفون الناس في جميع أنحاء البلاد.

وأوضح أن الحادث وقع في وقت متأخر أمس السبت، حيث هاجم المسلحون محطة القطار في بلدة Igueben بولاية إيدو واختطفوا عددا غير محدد من الركاب الذين كانوا ينتظرون استقلال القطار إلى واري.

وأشار إلى سقوط إصابات لم يحدد عددها أو مدى خطورتها، جراء إطلاق المسلحين النار بشكل متقطع في الهواء داخل محطة القطار.