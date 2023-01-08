مشيرة خطاب: المجلس القومي لحقوق الإنسان سيقف بثقله لحماية حق الطفل شنودة

أكدت السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الانسان، أن المجلس معني بمراقبة حالة حقوق الإنسان ومتابعتها ومعاونة الأجهزة المختلفة على إنفاذ حقوق الإنسان، مشيرة إلى أن قضية الطفل شنودة قضية حقوق إنسان وحق دستوري والمجلس يسير خلفه ليتمتع بالحماية الأسرية.

وأوضحت «خطاب» في مداخلة هاتفية ببرنامج «حديث القاهرة»، مع الإعلامي خيري رمضان، على قناة القاهرة والناس، أن حق الطفل بشكل عام العيش في كنف أسرة تكفل له الحماية وأن نقل الطفل إلى خارج الأسرة يخالف الدستور والقوانين، لافتة إلى أن المجلس يسير تقريبا في نفس توجه الدولة، والدولة متجهة اتجاه الأسر البديلة بدلا من دور الإيواء.

وتابعت: «إيداع الأطفال في مؤسسات الرعاية بمثابة حرمان من الحرية وده الملاذ الأخير ولو ملناش بديل فلا بديل عن دور الرعاية، والمجلس القومي لحقوق الإنسان سيقف بثقله لحماية حقوق الطفل شنودة»، مؤكدة أن مصر فيها إطار قانوني جيد يحمي حقوق الطفل شنودة.