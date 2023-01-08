 الإيسيسكو تشارك في تدشين النصب التذكاري لنواكشوط عاصمة الثقافة بالعالم الإسلامي - بوابة الشروق
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الإيسيسكو تشارك في تدشين النصب التذكاري لنواكشوط عاصمة الثقافة بالعالم الإسلامي

أ ش أ
نشر في: الأحد 8 يناير 2023 - 12:35 م | آخر تحديث: الأحد 8 يناير 2023 - 12:35 م

شارك الدكتور سالم بن محمد المالك، المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، في تدشين النصب التذكاري، الذي تم إنشاؤه على طريق مطار نواكشوط؛ بمناسبة اختيار المدينة عاصمة للثقافة في العالم الإسلامي.

وأفاد بيان للإيسيكو بأن النصب قام بتصميمه وتنفيذه عدد من المهندسات الموريتانيات الشابات، ويتميز بخطوطه الفنية المستوحاة من الفن الإسلامي، حيث تمت كتابة اسم مدينة نواكشوط باللغتين العربية والفرنسية، بحجم يجعل النصب بارزا لجميع زوار المدينة القادمين من المطار.

وأضاف البيان أن الدكتور المالك حضر عرضا مسرحيا في القرية الثقافية بنواكشوط، يجسد ملحمة تاريخية موريتانية، كما شارك في تسليم الجوائز للفائزين في سباقين للإبل والخيل، من تنظيم الاتحادية الموريتانية للإبل والفروسية، حيث تمثل هذه السباقات أحد أوجه الثقافة الموريتانية.


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