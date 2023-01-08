وفد إيراني في السعودية لإجراء محادثات وتوقيع مذكرة تفاهم

كشفت وكالة أنباء إيرانية، أن وفدا من طهران توجه إلى المملكة العربية السعودية، لإجراء محادثات حول موسم الحج المقبل.

وسافر الفريق الإيراني إلى السعودية، من أجل توقيع مذكرة تفاهم بشأن الحج، من أجل البت في وضع الحج المستقبلي، وذلك قبل انطلاق موسم الحج بعد 6 أشهر.

كما سيجري الوفد الإيراني أثناء زيارته للسعودية، مفاوضات بشأن استئناف مناسك العمرة، وفقا لوكالة "فارس" الإيرانية.

يُشار إلى أنه في أوائل شهر ديسمبر الماضي، جرت مفاوضات مبدئية وافتراضية عبر الإنترنت، بين منظمة الحج والزيارة الإيرانية ووزارة الحج في السعودية، والتي تناولت بحث الإجراءات والترتيبات اللازمة بشأن الحجاج الإيرانيين.

وتجري إيران والسعودية محادثات حول موسم الحج، منذ أن تم قطع العلاقات بينهما في عام 2015.

وكان نائب الرئيس الإيراني للشؤون البرلمانية، محمد حسيني، قد التقى الاثنين الماضي، مع وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، على هامش مراسم تنصيب رئيس البرازيل لولا دا سيلفا.

وأكد الوزير السعودي أن نوع العلاقات بين طهران والرياض يؤثر على المنطقة بأكملها"، فيما شدد حسيني خلال اللقاء على "ضرورة استمرار المحادثات بين الرياض وطهران التي تجري بوساطة عراقية".