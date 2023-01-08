انهيار منزل من 3 طوابق داخله عدد من السكان بأسيوط

شهدت منطقة شركة قلتة بمدينة أسيوط، صباح اليوم، انهيار منزل مكون من 3 طوابق يقطنه عدد من السكان، وانتقلت الأجهزة الأمنية والتنفيذية بالمحافظة.

كان اللواء شاكر يونس سكرتير عام المحافظة، تلقى بلاغا من غرفة عمليات النجدة، بانهيار منزل في منطقة شركة قلتة بمدينة أسيوط، وداخله عدد من السكان.

وانتقل سكرتير عام المحافظة اللواء شاكر يونس، واللواء أحمد جمال مدير أمن أسيوط، والعميد علاء عبدالجابر سكرتير عام مساعد المحافظة، وقوات الحماية المدينة والإنقاذ، وتبين أن المنزل مكون من 3 طوابق وبه عدد من السكان.

تم إخلاء المنزلين المجاورين، وجاري البحث عن السكان لمحاولة إنقاذهم.