رونالدو يقيم في جناح فاخر بأحد فنادق الرياض

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يسكن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب النصر السعودي، في أحد الفنادق الشهيرة بالرياض، بشكل مؤقت لحين انتقاله إلى منزل دائم.

انضم كريستيانو رونالدو لـ النصر السعودي في صفقة انتقال حر بعقد يمتد لموسمين ونصف مقابل 200 مليون يورو في الموسم الواحد.

ووفقًا لـ صحيفة "ديلي ميل" البريطانية،والتي كشفت في تقرير لها عن إقامة عائلة رونالدو بشكل مؤقت في أفخم جناح بأحد الفنادق الشهيرة بالرياض.

وأضافت الصحيفة أن جناح رونالدو يتمتع بأفضل إطلالة على الرياض، في أكثر الأماكن روعة بالعاصمة.

وأوضحت "ديلي ميل" أنه تم توفير 17 غرفة في الفندق، من أجل عائلة رونالدو وأصدقائه ورجال الأمن.

كما يشغل جناح رونالدو طابقين من الفندق العملاق، الذي يتكون من 99 طابقا.

وأشارت "ديلي ميل" إلى أن رونالدو سيمكث في الفندق لمدة شهر، وقد تتجاوز التكلفة الإجمالية للجناح 250 ألف جنيه إسترليني خلال تلك المدة.

وأتمت الصحيفة البريطانية تقريرها بإيضاح أن منزل رونالدو الدائم سيكون في المحمدية، أحد الأحياء المرموقة في الرياض.