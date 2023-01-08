ألمانيا: إسقاط الإجراءات القضائية بشأن مزاعم التحرش في مهرجان بايرويت

أعلن المدعي العام الألماني، مارتن ديبولد، لوكالة الأنباء الألمانية، اليوم الأحد، إسقاط الإجراءات القضائية المتعلقة بالاشتباه في وقوع أفعال التحرش الجنسي في مهرجان بايرويت الشهير عالميا في ألمانيا.

ووفقا لما ذكره ديبولد، كان مكتب المدعي العام يحقق في ادعاءات قدمتها أربع موظفات، وكانت الإجراءات موجهة ضد مشتبه به وشخص مجهول، موضحا أنها كانت مسألة "مضايقات بسيطة للغاية دون أي عواقب على أدنى حد من العقاب".

وقال ديبولد: جميع الأطراف الأربعة المتضررة ليس لها مصلحة في المقاضاة وامتنعت عن تقديم شكوى جنائية، وكان يجب إنكار المصلحة العامة في المقاضاة في ظل هذه الظروف.

وأوضح مكتب المدعي العام في بايرويت في ذلك الوقت أن التحقيق بدأ في الصيف؛ بسبب التغطية الإعلامية.

وقبل وقت قصير من بدء المهرجان السنوي الذي يضم عروضا للأوبرا للملحن الألماني ريتشارد فاجنر الذي يعود للقرن 19 في يوليو، وصفت النساء دون الكشف عن هويتهن الاعتداءات ذات الدوافع الجنسية لصحيفة "نوردبايرشر كورير" المحلية.