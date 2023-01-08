 ضبط سيدة لاتهامها بقتل حفيدتها في المنوفية: مبتسمعش الكلام وكنت بأدبها - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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ضبط سيدة لاتهامها بقتل حفيدتها في المنوفية: مبتسمعش الكلام وكنت بأدبها

مروة حماد
نشر في: الأحد 8 يناير 2023 - 7:57 م | آخر تحديث: الأحد 8 يناير 2023 - 7:57 م
تجردت سيدة من المشاعر الإنسانية في محافظة المنوفية، وأقدمت على قتل حفيدتها صاحبة الـ8 سنوات، وحاولت التخلص من جثتها، بمساعدة نجلها.

وتلقى اللواء حازم سامي، مدير أمن المنوفية، إخطارا من مركز شرطة منوف، بتلقيه بلاغا يفيد بقتل سيدة ونجلها، حفيدتها ومحاولة التخلص من الجثمان.

وتبين أن المتهمة تعدت على حفيدتها التي تقيم معها بعد زواج والدتها، وذلك بضربها حتى الموت، وحاولت التخلص من الجثة بمساعدة نجلها، قبل القبض عليهما.

وأوضحت التحريات الأولية أن الطفلة المتوفاة حفيدة السيدة التي قتلتها، وتقيم معها هي وشقيقها بعد زواج والدتهما، والانتقال للعيش في مدينة السادات.

وأكدت الجدة في أقوالها أن الطفلة كانت لا تسمع كلامها وأرادت تأديبها، وخرجت قبل ذلك لشراء بعض الاحتياجات وتأخرت، فأرادت تأديبها من خلال الضرب.

وتم القبض على السيدة ونجلها والتحفظ على جثمان الطفلة، وتحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

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