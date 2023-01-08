سول: الحكومة الكورية تبذل جهودا لمتابعة مهام الإصلاحات من أجل المستقبل

قال رئيس الوزراء الكوري الجنوبي "هان دوك-سو"، اليوم الأحد، إن الحكومة الكورية الجنوبية ستواصل متابعة مهام الإصلاحات والتواصل بنشاط مع البرلمان من أجل المستقبل.



ونقلت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب" عن رئيس الوزراء قوله خلال أول اجتماع حكومي حزبي هذا العام ، إنه من المتوقع أن يكون الاقتصاد العالمي صعبا بسبب التباطؤ الاقتصادي في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والصين وغيرها، مضيفا أنه من خلال التواصل بين الحكومة والحزب، سنعمل على تنفيذ مهام الإصلاحات وتحسين المعيشة التي ينبغي تنفيذها في السنة الثانية من إدارة الرئيس الكوري "يون سيوك-يول".



وأشار إلى أنه في الماضي، لعبت الجامعات دورا رئيسيا في رعاية الموارد البشرية وتطوير المناطق المحلية، ولكن اللوائح القديمة والتعامل السلبي مع محاولات التغيير لا تساهم في تعزيز القدرة التنافسية، مشيرا الى أن الحكومة ستنقل سلطة التعليم العالي إلى الحكومات المحلية إلى حد كبير وستلغي اللوائح التي تعرقل الابتكار في الجامعات لتصبح الجامعات مركزا لرعاية الموارد البشرية وتطوير المناطق المحلية.



وفيما يتعلق باستضافة معرض إلكسبو العالمي لعام 2030 في بوسان، أكد "هان" من جديد رغبته في استضافة المعرض، قائلا إنه من خلال استضافة المعرض، سنقوم بتعزيز مكانة كوريا الجنوبية وتحويل مدينة بوسان إلى مدينة دولية.