عمرو أديب: مذكرات الأمير هاري تحطم الكرامة الملكية

قال الإعلامي عمرو أديب، إن الأمير البريطاني هاري، يحطم الكرامة الملكية البريطانية في مذكراته، المزمع طرحها يوم 10 يناير الجاري، بعنوان «الاحتياطي SPARE».



وأضاف خلال تقديمه لبرنامج «الحكاية»، المذاع عبر فضائية «MBC مصر»، مساء الأحد، أن «هاري عنده رغبة انتقامية من العائلة الملكية في بريطانيا»، مرجحًا أن يطرح الكتاب بأكثر من نسخة.



ونوه أن «الكتاب مؤلم ومخجل للعائلة المالكة في بريطانيا»، معقبًا: «الكتاب لن يجعله متسببًا في مشكلات داخل بريطانيا فقط، وإنما تصل إلى أفغانستان، لأن هاري كان ضابطا في الجيش البريطاني وحارب هناك».



وأشار إلى أن تصريح هاري بأنه قتل 25 أفغانيًا في الحرب، أحد الكوارث الصغيرة بالكتاب، مؤكدًا أنها «مسألة غير أخلاقية، يتجنب خائضو الحروب الحديث فيها».



واستطرد: «ماذا يريد هاري، هل هي مجرد فرصة لجمع الأموال؟ في كتابه يسخر من الوالد الملك، والأمر خارج حدود اللياقة والتقاليد الملكية البريطانية».



وذكر أن «هاري تحدث عن حضور مشاهد حميمية لزوجته ميجان عندما كانت تمثل، كما تحدث عن فقدانه لعذريته للمرة الأولى بصورة كاملة»، قائلًا إن «هاري وضع في الكتاب كل التوابل التي تبيعه».



ولفت إلى أن طلاق ميجان وهاري أمر وارد الحدوث، مختتمًا: «ألمي الشديد لو تطلقا وهو أمر وارد الحدوث وافتكروني، بعد كل ما يحدث، ممكن أن تنتهي تلك العلاقة، وينتهي معها هذا الزخم الغريب».



وأثارت المذكرات المنشورة حديثا للأمير هاري، ضجة واسعة لما فيها من أسرار القصر البريطاني، وتسليط المذكرات للضوء على معاناة الأمير هاري في أسرته بدءً من تفضيل أبيه لأخيه وليام عنه، لصراعاته الأخيرة مع أخيه لزواجه من الممثلة الأمريكية ميجان ماركل، من ذوي البشرة السمراء.