نعومي أوساكا تنسحب من بطولة أستراليا المفتوحة للتنس

أعلنت لاعبة التنس اليابانية نعومي أوساكا اليوم الأحد انسحابها من بطولة أستراليا المفتوحة للتنس، أولى بطولات الجراند سلام الأربع الكبرى.

وأكد منظمو بطولة أستراليا المفتوحة للتنس اليوم الأحد أن أوساكا الفائزة باللقب في 2019 و2021 لن تشارك في نسخة 2023 لتنضم لقائمة عريضة من الغائبين عن البطولة.

وذكرت اللجنة المنظمة لبطولة أستراليا المفتوحة في بيان عبر شبكة "تويتر" للتواصل الإجتماعي "نعومي أوساكا انسحبت من بطولة أستراليا المفتوحة، سنفتقدها في نسخة 2023 من البطولة".

وتراجعت أوساكا للمركز الـ47 بالتصنيف العالمي، ولم تشارك في أي مباراة منذ سبتمبر الماضي عندما انسحبت من الدور الثاني لبطولة طوكيو.

وتأهلت أوساكا للدور الثاني في طوكيو عقب انسحاب منافستها الأسترالية داريا جافريلوفا بسبب الإصابة في الركبة.

وحققت أوساكا انتصارا كاملا مرة واحدة فقط منذ مايو الماضي وخسرت في الدور الأول في أخر ثلاث بطولات شاركت بها، بما في ذلك بطولة أمريكا المفتوحة، التي أحرزت لقبها مرتين من قبل.

وصعدت الأوكرانية دايانا ياسترمسكا للمشاركة في بطولة استرالية المفتوحة بدلا من أوساكا.

وتنطلق بطولة أستراليا المفتوحة للتنس يوم 16 يناير الجاري في غياب العديد من النجوم من بينهم الإسباني كارلوس ألكاراز المصنف الأول على العالم والذي أعلن انسحابه أمس السبت بسبب الإصابة في الكاحل.