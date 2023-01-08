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ارتفاع إنتاج وصادرات وقود السيارات 95 بسلطنة عُمان

تعبيرية
تعبيرية
د ب أ
نشر في: الأحد 8 يناير 2023 - 1:43 ص | آخر تحديث: الأحد 8 يناير 2023 - 1:43 ص

أشارت الإحصائيات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات إلى ارتفاع إنتاج وقود السيارات 95 بنسبة 10 % ليصل إلى 13 مليونًا و444 ألفًا و300 برميل العام الماضي، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021.

ووفق بيانات أوردتها وكالة الأنباء العمانية اليوم السبت ، انخفضت مبيعات وقود السيارات 95 بنسبة طفيفة قدرها 1ر0 % لتبلغ 11 مليونًا و554 ألفًا و900 برميل، في حين بلغت الصادرات مليونين و781 ألفًا و100 برميل بارتفاع نسبته 6ر95 % حتى نهاية نوفمبر الماضي.

وأوضحت البيانات أن إنتاج وقود السيارات 91 ارتفع بنسبة 4 % حتى نهاية الشهر قبل الماضي ، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021 ليصل إلى 12 مليونًا و673 ألفًا و500 برميل، فيما بلغت مبيعاته 11 مليونًا و996 ألف برميل بنسبة ارتفاع وصلت إلى 2ر47 % ، في حين انخفضت صادراته بنسبة 3ر61 % ، لتبلغ مليونًا و539 ألفًا و500 برميل.

وسجل إنتاج زيت الغاز (الديزل) انخفاضًا بنسبة 3ر10 % ليبلغ 29 مليونًا و419 ألفًا و700 برميل، فيما ارتفعت نسبة مبيعاته بمقدار 4ر12 % لتبلغ 13 مليونًا و733 ألفًا و300 برميل، وانخفضت صادراته بنسبة 25 % لتصل إلى 15 مليونًا و256 ألفًا و100 برميل حتى نهاية الشهر قبل الماضي ، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2021 البالغة 20 مليونًا و352 ألفًا و700 برميل.

وكشفت البيانات ارتفاع إنتاج وقود الطائرات بنسبة 4ر30 % لتصل إلى سبعة ملايين و41 ألفًا و500 برميل، وارتفاع مبيعاته بنسبة 2ر102 % ليبلغ مليونين و835 ألفًا و600 برميل، في حين بلغت صادراته أربعة ملايين و187 ألفًا و800 برميل بارتفاع نسبته 7ر5 % حتى نهاية الشهر قبل الماضي.

وفيما يخص البتروكيماويات، شهد البولي بروبولين ارتفاعًا في كل من الصادرات بنسبة 1ر32 % ، والإنتاج بنسبة 4ر11 % ، فيما انخفضت مبيعاته بنسبة 5ر48 % حتى نهاية الشهر قبل الماضي مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021م.

وشهد الباراكسيلين انخفاضًا في الإنتاج بنسبة 6ر71 % وانخفضت صادراته بنسبة 5ر71 % في حين تماثلت نسبة مبيعاته بنفس الفترة من عام 2021، أما فيما يخص البنزين فقد انخفض إنتاجه بنسبة 8ر62 % وصادراته بنسبة 2ر64 % على التوالي، فيما تماثلت نسبة مبيعاته مع نفس الفترة من عام 2021.

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