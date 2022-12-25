أزهر مطروح: امتحانات النقل تسير بشكل منتظم دون أي شكاوى

قال عبدالعظيم سالم مدير الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية، إن الامتحانات تسير بشكل منتظم، دون رصد شكاوى من قبل الطالبات، موضحا أن غرفة عمليات المنطقة لم تتلق أية إخطارات أو شكاوى خلال اليوم من الإدارات التعليمية كافة.

جاء ذلك خلال تفقده للجنة معهد فتيات عمر بن عبد العزيز، حيث انطلقت اليوم الأحد، امتحانات الفصل الدراسي الأول للنقل الثانوي بمعاهد مطروح الأزهرية، وسط إجراءات احترازية ومتابعات مكثفة من قبل قيادات المنطقة.

ومن جانبه، أشاد مدير عام العلوم العربية والشرعية بأزهر مطروح الدكتور عبد العزيز أبو خزيمة، بانتظام لجان فتيات مطروح الأزهرية، وبالانضباط بداخل اللجان والالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية.

جدير بالذكر أن طلاب الصف الأول الثانوي بقسميه الأدبي والعلمي أدوا الامتحان اليوم الأحد في مادتي الأدب والنصوص والمطالعة والتربية الفنية، وأدى طلاب الصف الثانوي الأدبي في التفسير واللغة الأجنبية الثانية، والقسم العلمي في التفسير والكمياء.