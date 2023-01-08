علقت الإعلامية سهير جودة، على ارتفاع أسعار الدواجن والبيض، خلال الأيام الماضية، ودعوات المقاطعة التي دعا لها المواطنون على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت خلال تقيمها لبرنامج «الستات»، المذاع عبر فضائية «النهار»، مساء الأحد، إن المواطنين أطلقوا هاشتاج بعنوان «مقاطعة الفراخ» و«كيلو البانيه»، للحديث عن الأزمة والمدة التي تستمر فيها الأسعار بالزيادة.

وتساءلت: «إلى متى ستظل الأسعار في زيادة، إلى متى ستظل قصة كيلو الفراخ مشكلة؟ تفاقم أزمة الحجز الجمركي لأعلاف الدواجن كانت موجودة منذ شهر أكتوبر وحتى الآن، لكن لماذا بلغت الدواجن أعلى سعر حتى بعد الإفراج الجمركي؟».

وأعربت عن تعجبها من استمرار ارتفاع الأسعار، بالرغم من الإفراج الجمركي عن الأعلاف المحتجزة في الفترة الأخيرة، قائلة إن المربين صرحوا بأن تراجع الأسعار مرة أخرى، يحتاج على الأقل 40 يومًا (مدة دورة الإنتاج).

وأشارت إلى أن أسعار الدواجن والبيض ازدادت تزامنًا مع الارتفاع في سعر الدولار، مختتمة: «يبقى السؤال الذي لا نعلم إجابته، لماذا يزادا السعر في نفس اليوم الذي يتغير فيه سعر الدولار؟».

وسجلت أسعار الدواجن في البورصة الرئيسية اليوم ما بين 45 و49 جنيها للكيلو، كما تراوحت لحم أمهات الدواجن البيضاء بين 40 و 41 جنيها للكيلو والدواجن البلدي سعر 62 جنيهًا، بينما سجلت أسعار البط 150 جنيها، أما سعر البانية تراوح بين 130 إلى 150 جنيها.

وسجل سعر البيض الأبيض 80 جنيها للكرتونة ويصل السعر للمستهلك 85 جنيهًا، وسعر البيض الأحمر 85 جنيهًا للكرتونة، ويصل إلى المستهلك 88 جنيهًا والبيض البلدي 84 جنيهًا للكرتونة ويصل للمستهلك بـ90 جنيهًا.