توصل مقال أكاديمي إلى أن الأدوات الحجرية القديمة التي تم اكتشافها في البرازيل هي من صنع قرود الكبوشي، وليس البشر الأوائل كما ساد الاعتقاد.

ونقل موقع "أرتنيت" عن المشارك في المقال الأكاديمي أوجسطين أنجولين: "نحن على ثقة من أن المواقع الأثرية المبكرة من البرازيل قد لا تكون من صنع الإنسان ولكنها قد تنتمي إلى قرود الكبوشي".



وأضاف أن علماء الآثار اكتشفوا ما يعتقدون أنه أدوات حجرية قديمة مصنوعة من أحجار الكوارتز والكوارتزيت التي اكتشفت محليًا خلال الحفريات السابقة في موقع "بيدرا فيورادا" مجموعة تضم أكثر من 800 موقع أثري في بياوي شمال شرقي البرازيل.

ويبدو أن أقدم الأدوات الحجرية التي تم اكتشافها يصل عمرها إلى 50000 عام مما دفع بعض الأكاديميين إلى استنتاج أنها قدمت دليلاً على استيطان الإنسان المبكر في المنطقة.

وأظهرت النتائج أن قرود الكبوشي شمال شرقي البرازيل قادرة على صنع واستخدام مجموعة كبيرة ومتنوعة من الأدوات الحجرية.

وأثار هذا الاحتمال ضجة حينما تم اقتراحه لأول مرة في عام 2017 ، بأن القرود - وليس البشر - يمكن أن تكون مسؤولة عن إنتاج اكتشافات بيدرا فيورادا.

حيث يوجد الآن قدر مقنع من الأدلة التي تشير إلى أن الأدوات لم تكن من صنع الإنسان.

وقارن الباحثون الأدوات الموجودة في موقع بيدرا فيورادا بتلك التي تصنعها قرود الكابوتشي اليوم.