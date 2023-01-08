المقاولون يهزم الطلائع بثنائية في الدوري

حقق فريق المقاولون العرب فوزا غاليا مساء اليوم الأحد، بنتيجة 2-1 أمام طلائع الجيش، في اللقاء الذي اقيم على استاد جهاز الرياضة العسكري، ضمن مباريات الجولة الـ 12 للدوري الممتاز.

وسجل أحمد علاء، هدف المقاولون العرب الأول في شباك طلائع الجيش، بالدقيقة الرابعة، من ركلة الجزاء، وفي الشوط الثاني، عزز جون أوكولي، تقدم المقاولون بهدف ثاني في الدقيقة 66، قبل أن يقلص كريم طارق، الفارق سريعًا إلى هدف وحيد، في الدقيقة 67.

وبهذه النتيجة، يرفع المقاولون رصيده إلى 18 نقطة، ليقفز نحو المرتبة الخامسة في جدول ترتيب الدوري المصري، بفارق 5 نقاط عن بيراميدز، الرابع، فيما تراجع طلائع الجيش، بعد الهزيمة على يد المقاولون، إلى المركز الحادي عشر بـ13 نقطة.