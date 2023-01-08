اعتراف إيطالي يحل لغز حير أوساط العالم الأدبية لسنوات: سرقتُ 1000 مخطوطة

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اعترف إيطالي بسرقة أكثر من 1000 مخطوطة لكتب لم تنشر، تضم مخطوطات لمؤلفين بارزين، ليحل بذلك لغزا حير الأوساط الأدبية في العالم على مدى سنوات.

وأقر فيليبو برنارديني البالغ من العمر 30 عاما بأنه مذنب في ارتكابه الجريمة المصنفة ضمن جرائم الاحتيال في الولايات المتحدة، بحسب بيان لممثلي الادعاء في نيويورك.

وذكرت صحيفة "جارديان" أن برنارديني وهو موظف سابق في مقر دار النشر الأمريكية "سايمن آند شوستر" في لندن، انتحل صفة وكلاء وناشرين عبر البريد الإلكتروني للحصول على الروايات والأعمال الأخرى من الكتاب وممثليهم.

وورد أن مارجريت أتوود وإيان ماك إيوان وسالي روني من بين الروائيين الذين تم استهدافهم.

وراجت أخبار عمليات الاحتيال التي تورط فيها برنارديني في الدوائر الأدبية على مدى سنوات.

وفي يناير من العام الماضي، أصبحت القضية معروفة للجمهور بعد إلقاء القبض على برنارديني، بمطار جون كنيدي في ولاية نيويورك.

في بداية الأمر، ادعى برنارديني أنه غير مذنب، لكنه أقر بذنبه لاحقا ضمن اتفاق مع الادعاء العام لمنطقة نيويورك الجنوبية.

كما وافق على دفع تعويض قيمته 88 ألف دولار أمريكي.

ومن المنتظر أن تصدر محكمة مانهاتن حكمها على برنارديني في أبريل المقبل.