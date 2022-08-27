عرض فيلم آيس كريم في جليم بسينما زاوية احتفاء بخيري بشارة يومي 12 و21 يناير

يعرض بسينما زاوية بوسط البلد، الفيلم "آيس كريم في جليم" للنجم عمرو دياب، يومي 12 و21 يناير الجاري، وذلك ضمن عروض برنامج (سينما خيري بشارة)، الذي تنظمه سينما زاوية؛ احتفاء بهذا المخرج الكبير.

وكشفت سينما زاوية - عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي (فيسبوك) - أن برنامج "سينما خيري بشارة" يضم 11 فيلما روائيا و3 أفلام وثائقية، وتصحب تلك الأفلام نقاشات يديرها مجموعة متميزة من صناع الأفلام، موضحة أن البرنامج سيقدم مجموعة من أهم أعمال المخرج خيري بشارة تم ترميم بعضها مؤخرا من قبل مهرجان البحر الأحمر السينمائي، بالإضافة إلى 3 أفلام وثائقية جرى ترميمها من المركز القومي للسينما.

ويعرض فيلم "آيس كريم في جليم" في سينما زاوية على مدار يومين هما 12 و21 يناير في تمام الساعة السابعة مساء، تعقبه مناقشة تديرها المخرجة السينمائية آيتن أمين.

وتدور أحداث الفيلم حول شاب فقير ينتقل من الإسكندرية إلى القاهرة بحثا عن فرصة لتحقيق موهبته في الغناء ولكن يتعثر؛ ليقيم في جراج متواضع ويعمل موزعا في "نادي فيديو" يمتلكة شخص يدعى زيكو، المحب للمال، والذي يتاجر بالأغاني الهابطة، ويحاول سيف طوال الأحداث إثبات موهبته في الغناء، لكن يحدث له الكثير من المفارقات التي تقلب حياته.

الفيلم بطولة الفنان عمرو دياب وسيمون وأشرف عبد الباقي وجيهان فاضل وحسين الإمام وعزت أبو عوف وعلي حسنين، وعلاء ولي الدين، والفيلم قصة وسيناريو محمد المنسي قنديل وحوار مدحت العدل ومن إخراج خيري بشارة.