مرتضى: تخصيص حافلات لنقل جماهير الزمالك إلى الإسكندرية

كشف مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، عن تخصيص حافلات لنقل جماهير الفريق من القاهرة إلى الإسكندرية، لدعم الأبيض في مباراة الاتحاد السكندري في الدوري المصري.

الزمالك يلتقي مع الاتحاد يوم الأربعاء المقبل على ملعب برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من الدوري المصري الممتاز، بعد التعادل في الجولة الماضية أمام الداخلة بهدف لكل فريق يوم الخميس الماضي.

وقال مرتضى منصور في تصريحات تلفزيونية عبر قناة «الزمالك»: «خصصنا حافلات ستتحرك من القاهرة إلى الإسكندرية عند الساعة 10 صباح يوم المباراة، لدعم الفريق».

وأضاف: «أقول لجماهير الفريق، قفوا بجوار فريقكم، ولا دخل لكم بالصراعات التي أخوضها».

تأتي هذه المبادرة بعدما خصص النادي قطار خاص لنقل الجماهير إلى أسوان لدعم الفريق في مواجهة نادي أسوان ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة للدوري، والتي خسرها الزمالك 2-1.