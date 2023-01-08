نجم الزمالك السابق: المحترفون في قطبي الكرة المصرية دون المستوى

يرى أحمد صالح، لاعب الزمالك الأسبق، أن مستوى اللاعبين المحترفين الذين يتعاقد معهم الأهلي والزمالك ضعيف للغاية مقارنة بالمبالغ الضخمة التي يتم إنفاقها.

وقال أحمد صالح في تصريحات تلفزيونية عبر قناة «TeN»: «قطبي الكرة المصرية يتعاقدان مع محترفين دون المستوى.. علامات استفهام كبيرة حول مستوى محترفي الأهلي والزمالك في السنوات الأخيرة. الناديان ينفقان مبالغ طائلة في هذا الجانب من دون جدوى».

وأضاف: «الأهلي والزمالك تعاقدا مع بعض المحترفين في المواسم الماضية لم يقدم أي منهم الأداء المنتظر، مثل الموزمبيقي لويس ميكيسوني والجنوب إفريقي بيرسي تاو، وقبلهم والتر بواليا وأليو بادچي في الأهلي، وآخرهم في الزمالك سامسون أكينيولا والمغربي زكريا الوردي، الذي رحل سريعا، إضافة لإبراهيما نداي المصاب».

وتابع: «الأندية الأخرى في الدوري الممتاز تبرم تعاقدات مميزة وبأقل التكاليف بعكس الأهلي والزمالك، مثل النيجيري جون إيبوكا، الذي ضمه إنبي في الموسم الماضي مجانا، وتألق مع الفريق البترولي، قبل رحيله إلى فريق سيراميكا كليوباترا».

وأتم: «التونسي إلياس الجلاصي يقدم أداء مميزا مع النادي المصري البورسعيدي، وغيرهم الكثير من المميزين في الدوري هذا الموسم خارج الأهلي والزمالك».