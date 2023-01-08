الإمارات تغير سياسات السفر إلى الصين

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أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة، عن تغيير في سياسات السفر إلى الصين.

جاء هذا في بيان صادر عن سفارة دولة الإمارات لدى الصين بشأن مواطني الدولة والمسافرين من خلالها.

وقال البيان إنه اعتبارا من تاريخ اليوم الأحد، سيتم تغيير سياسات السفر إلى الصين.

وأضاف أن التغيير سيشمل الحصول على نتيجة اختبار "بي سي أر" سلبية قبل 48 ساعة من إقلاع الرحلة.

وذكرت سفارة الإمارات أنه سيتم رفع إجراءات الحجر الصحي للقادمين.

ووفقا للبيان فإن على المسافرين الإفصاح عن حالتهم الصحية من خلال تعبئة النموذج الصحي لدى البطاقات الجمركية الصينية.