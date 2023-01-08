 الإمارات تغير سياسات السفر إلى الصين - بوابة الشروق
الأحد 8 يناير 2023 3:04 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد إجراء فحص مخدرات لراغبي الزواج قبل توثيق العقد؟

النتـائـج تصويت

الإمارات تغير سياسات السفر إلى الصين

وكالات:
نشر في: الأحد 8 يناير 2023 - 2:42 م | آخر تحديث: الأحد 8 يناير 2023 - 2:42 م

أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة، عن تغيير في سياسات السفر إلى الصين.

جاء هذا في بيان صادر عن سفارة دولة الإمارات لدى الصين بشأن مواطني الدولة والمسافرين من خلالها.

وقال البيان إنه اعتبارا من تاريخ اليوم الأحد، سيتم تغيير سياسات السفر إلى الصين.

وأضاف أن التغيير سيشمل الحصول على نتيجة اختبار "بي سي أر" سلبية قبل 48 ساعة من إقلاع الرحلة.

وذكرت سفارة الإمارات أنه سيتم رفع إجراءات الحجر الصحي للقادمين.

ووفقا للبيان فإن على المسافرين الإفصاح عن حالتهم الصحية من خلال تعبئة النموذج الصحي لدى البطاقات الجمركية الصينية.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك