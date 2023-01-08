التحرير الفلسطينية: تعزيز الوحدة الوطنية الرد المناسب على إجراءات الاحتلال الانتقامية

قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية بسام الصالحي، إن مواجهة الإجراءات التي أعلنت عنها حكومة الاحتلال ردًا على التحرك الفلسطيني في مؤسسات الأمم المتحدة، يجب أن يكون في إطار شمولي عبر تعزيز الوحدة الوطنية، وحشد الدعم للقضية الفلسطينية دوليا.

وطالب الصالحي -في تصريح اليوم الأحد- المجتمع الدولي بإنهاء الانحياز لدولة الاحتلال، والكيل بمكيالين، وضرورة اتخاذ إجراءات فعلية على الأرض، لتجاوز الاحتلال الشرعية الدولية.

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف جالانت، قد وجه، الليلة الماضية، وحدة تنسيق أعمال الحكومة الإسرائيلية في المناطق الفلسطينية، بأن تلغي تصاريح الدخول الخاصة بثلاث شخصيات فلسطينية بارزة، وهي محمود العالول نائب رئيس حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح"، وعزام الأحمد، عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة "فتح"، وروحي فتوح، رئيس المجلس الوطني الفلسطيني والقيادي الكبير بحركة "فتح".

وتم اتخذ القرار بعد قيام المسئولين الفلسطينيين الثلاثة بزيارة عميد الأسرى الفلسطينيين، كريم يونس، وهو قيادي بحركة "فتح"، بعد الإفراج عنه، يوم الخميس الماضي، بعد 40 عاما قضاها في سجون الاحتلال.

يشار إلى أن عميد الأسرى الفلسطينيين كريم يونس، من قرية (عارة) داخل الخط الأخضر، ويحمل الجنسية الإسرائيلية.