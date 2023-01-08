السلطات العراقية تعتزم إعادة افتتاح شوارع وأنفاق مؤدية إلى المنطقة الخضراء الحكومية

أفادت مصادر أمنية عراقية، اليوم السبت، بأن السلطات الأمنية ستشرع اليوم الأحد في رفع نقاط تفتيش وإعادة افتتاح 7 شوارع غالبيتها مؤدية إلى المنطقة الخضراء الحكومية في بغداد، في إطار مساع للحكومة العراقية لفك الإختناقات المرورية.

وأوضحت المصادر أن القوات الأمنية ستبدأ صباح يوم غد برفع 7 نقاط تفتيش في إطار خطة حكومية لفك الاختناقات المرورية في الشوارع والأنفاق المؤدية إلى المنطقة الخضراء الحكومية والبرلمان العراقي وشارع الزيتون الطريق المؤدي من معرض بغداد الدولي باتجاه المنطقة الخضراء، والطريق المؤدي من ساحة الاحتفالات باتجاه شارع الزيتون وفتح النفق الموازي لشارع الزيتون.

كما تشمل الإجراءات فتح خمسة أنفاق داخل المنطقة الخضراء والطريق الموازي لقصر عدنان الممتد من مطعم علي باريس بالمنطقة الخضراء.

وأوضحت المصادر أن إعادة افتتاح الشوارع المؤدية إلى المنطقة الخضراء سيكون كمرحلة أولى من الساعة الخامسة فجرا إلى الساعة السابعة 7 مساء.

كما ستشمل الإجراءات في جانب الرصافة إعادة افتتاح طريق المرور السريع محمد القاسم، باتجاه منطقة الكيلاني وصولا إلى الجامعة التكنولوجية.