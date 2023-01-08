مسؤول بمنظمة التحرير: إجراءات الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني وقيادته عقاب جماعي

قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أحمد مجدلاني، اليوم الأحد، إن إجراءات حكومة الاحتلال التي اتخذتها ضد الشعب الفلسطيني وقيادته تصل لحد العقوبات الجماعية، مؤكدًا أن الهدف منها تصدير الخوف والقلق تجاه أي إجراء ضدها.



وحذر مجدلاني- في تصريح صحفي- من انفجار الأوضاع، مؤكدًا على مواصلة مواجهة الاحتلال والنضال للدفاع عن الأرض والشعب.



وأكد استمرار العمل الدبلوماسي والقانوني على الصعيد الدولي، وتعزيز المقاومة الشعبية لوضع القضية الفلسطينية على أجندة المجتمع الدولي، مشددا على عدم وجود أفق سياسي مع حكومة الاحتلال التي تسعى لفرض سياسة الأمر الواقع، وتقسيم المسجد الأقصى زمانيا ومكانيا.



وأشار إلى التزام السلطة الوطنية بشروط الرباعية الدولية، التي يجب أن تشمل الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي، مضيفا أن إسرائيل ترفض الاعتراف بالاتفاقيات الموقعة بين الجانبين، وتتجاوز الشرعية الدولية بشكل واضح للجميع.