 وزير الداخلية الجزائري: إتمام الاستعدادات الأمنية لتأمين بطولة إفريقيا للاعبين المحليين - بوابة الشروق
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وزير الداخلية الجزائري: إتمام الاستعدادات الأمنية لتأمين بطولة إفريقيا للاعبين المحليين

أ ش أ
نشر في: الأحد 8 يناير 2023 - 2:37 ص | آخر تحديث: الأحد 8 يناير 2023 - 2:37 ص

أكد وزير الداخلية الجزائري إبراهيم مراد إتمام جميع الاستعدادات الأمنية لتأمين بطولة إفريقيا للاعبين المحليين (شان-2022)، والتي تحتضنها الجزائر خلال الفترة الممتدة من 13 يناير الجاري إلى 4 فبراير المقبل.
جاء ذلك خلال الزيارة التفقدية التي قام بها الوزير الجزائري، مساء اليوم /السبت/ لأحد مراكز المتابعة التابع للمديرية العامة للأمن الوطني.
وأوضح أنه تم تطبيق مخطط أمني شامل لتأمين فعاليات البطولة، وتوفير الأمن والحماية لكل الوفود الرياضية والضيوف عبر مسالك العبور والإيواء وعلى مستوى الملاعب، على غرار ما تم خلال تأمين الأحداث الكبرى التي استضافتها الجزائر مؤخرا مثل دورة ألعاب البحر المتوسط بوهران والقمة العربية.
وأضاف أن أجهزة الأمن الجزائرية شرعت في الإجراءات الأمنية على مستوى الحدود، من بينها تنصيب خلايا مشتركة للمتابعة والتنسيق على مستوى المطارات المعنية، مع تبسيط عملية منح التأشيرة والمعالجة السريعة للأمتعة والتجهيزات المرافقة.

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